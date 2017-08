O prefeito de Itá, Jairo Luiz Sartoretto, e a secretária executiva da ADR Seara, Gládis Regina Bizolo dos Santos, oficializaram, nesta semana, um convênio de mais de R$ 195 mil para recuperação e manutenção dos acessos às comunidades rurais.

Os recursos serão aplicados na melhoria de mais de 130 quilômetros das estradas nas comunidades de Linha Borboleta Alta, Santa Cruz, Cruzeiro, Pindorama, Felisberto, Adolfo Konder, Rio Engano, Linha Alegre e Linha Volta Grande. “Nossos investimentos na melhoria das estradas do interior são constantes, agora com esse aporte do governo do Estado vamos intensificar ainda mais o ótimo trabalho que é realizado pelas nossas equipes”, pontua o prefeito Jairo Sartoretto.