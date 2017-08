A Associação Empresarial de Concórdia e a Universidade do Contestado realizam na noite desta quinta-feira, dia três, o Lançamento da Quarta Edição do Caderno de informações Socioeconômicas. O evento será no Auditório da Universidade do Contestado, a partir das 19h.

Em entrevista ao Primeira Hora da Rádio Aliança, a presidente da Acic, Maria Luisa Lasarin disse que esse documento vem sendo lançado anualmente, com informações atualizadas, desde o ano de 2014. "Não havia um documento impresso para encontrar informações sobre as características e potencialidades econômicoas de Concórdia", frisa. Ela ressalta a parceria com a Universidade do Contestado, que vem desde a primeira edição.

Para esse ano de 2017, Maria Luisa diz que haverá uma novidade. Além da versão impressa, essas informações estarão disponíveis na internet, através de link na página da Acic.