Fatos foram no centro e no bairro Petrópolis.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia atenderam a dois atropelamentos entre a tarde e noite da quarta-feira, dia dois, em Concórdia.

O primeiro ocorreu por volta das 18h, na rua das Amoras, no bairro Petrópolis. Uma criança de oito anos sofreu ferimentos na face após ser atropelada por um Ônix. A vítima foi levada para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica.

O segundo foi por volt das 22h na rua 29 de Julho, no cruzamento com a Luiz Delfino. Um Corsa acabou colidindo contra um homem de 28 anos, que estava sobre a faixa de segurança. A vítima foi atendida com escoriações.

(Com informações do repórter André Krüger).