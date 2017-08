Documentação já está no judiciário. Vítima foi ferida a golpes de facas em março e morreu dias depois no HSF.

A Polícia Civil de Concórdia concluiu a investigação que apurou a morte de Ronaldo Cesar Delfes da Cruz. A documentação já foi enviada para o judiciário. O fechamento do inquérito se deu nesta semana.

Conforme o delegado Álvaro Optiz, durante a investigação, concluiu-se que J.C.V foi o autor dos dois golpes de faca que atingiram a vítima, no abdômen e tórax. A agressão ocorreu por volta das 21h30 do dia 18 de março desse ano. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Francisco. Porém, devido à gravidade das lesões sofridas, Ronaldo Delfes da Cruz, acabou falecendo no dia 26 de março.

O investigado foi indiciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

(Com informações do repórter André Krüger)