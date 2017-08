Homem fica ferido em briga no Frei Lency

Um homem ficou ferido em uma briga, ocorrida no Frei Lency, em Concórdia. O fato foi registrado na noite da quarta-feira, dia dois, por volta das 21h50. Conforme informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, foi uma briga entre padrasto e enteado. A vítima, de iniciais A.C, de 31 anos, foi achada caída nos fundos da casa com lesões na cabeça. Ele foi conduzido pelo Samu ao Hospital São francisco.

Conforme informações da mãe da vítima, o seu companheiro, de iniciais A.L, de 67 anos, desferiu vários golpes na cabeça do filho com uma barra de ferro. Depois disso, o agressor fugiu do local e não foi localizado.