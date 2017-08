No sábado dia 29 a equipe de Piratuba\A.A.R.P. conseguiu a classificação para a final do Campeonato Regional da Liga Desportiva Concordiense, vencendo a segunda partida da semifinal, contra a equipe do Três de Outubro de Concórdia.

Na partida de ida realizada em Concórdia a equipe de Piratuba venceu o Três de Outubro pelo placar de 1 x 0. Precisando apenas de um empate no jogo de volta para se classificar, mesmo com a vantagem, a equipe de Piratuba venceu pelo placar de 2x1 e garantiu a classificação para a final e vai em busca do título do regional de futebol de campo.

O adversário de Piratuba será conhecido no próximo sábado, dia 05 de Agosto, entre o Três de Maio de Seara e a equipe do Poletto de Concórdia, no primeiro jogo a equipe de Seara venceu por 4 a 0 o Poletto de Concórdia. A data das finais estão programadas para os dias 19 e 26 de Agosto.

(Fonte: Paulo Schuch/Ascom/Prefeitura de Piratuba).