Uma gestante em trabalho de parto foi trazida para Concórdia através do avião do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. A aterrissagem no Aeroporto Municipal ocorreu por volta das 16h15 desta quarta-feira, dia dois. Ela veio da cidade de Criciúma, no Sul do Estado. O transporte até o Hospital São Francisco de Concórdia se deu através da ambulância do SAMU. A mulher, de 37 anos, gestante de gêmeos, entrou em trabalho de parto, o que necessitou atendimento na UTI pediátrica. Essa vaga foi encontrada no Hospital São Francisco de Concórdia.