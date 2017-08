O Concórdia Atlético Clube goleou e emplacou a segunda vitória consecutiva dentro da série B do Campeonato Catarinense. Na tarde desta quarta-feira, dia dois, o Galo do Oeste não tomou conhecimento e atropelou o Jaraguá, em Jaraguá do Sul, por 7 a 0. Com o resultado, o CAC chegou aos 10 pontos.

Na primeira etapa do jogo, o placar foi de 5 a 0, com gols de Abner, Wilson Jr, Neguetti, Sergipano e um gol contra. Na etapa complementar, Abner e Sergipano voltaram a balançar as redes e deram números finais.

Esta foi a segunda vitória do Concórdia na série B.

Na próxima rodada, marcada para o domingo, dia seis, o Concórdia recebe o Juventus, também de Jaraguá do Sul, a partir das 15h30, no Domingos Machado de Lima.