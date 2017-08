Com uma atuação consistente em todos os setores do time, o Internacional venceu o Goiás por 3 a 0, chegou aos 30 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar de dominar no primeiro tempo, o Colorado marcou todos os gols na etapa final, com William Pottker, Leandro Damião e Carlos. O próximo jogo, o último do primeiro turno, é contra o Guarani, sábado (5/8), em Campinas.

Noite de estreias

O duelo com os goianos marcou as estreias de Camilo e Leandro Damião, recentemente contratados pelo Clube do Povo. O time também contou com os retornos de Cláudio Winck, Víctor Cuesta e Rodrigo Dourado, que estavam suspensos na rodada anterior. Em contrapartida, D'Alessandro, suspenso, e Nico López, com um desconforto muscular, não puderam atuar. O Inter começou com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson e Camilo; William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sasha.

(Fonte: Internacional)