As inscrições serão abertas na segunda-feira, dia 07, e podem ser feitas até o dia 05 de setembro, pelo site www.epbazi.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 120,00. Há uma vaga disponível para atuar como controlador interno, em jornada de trabalho de 16h de trabalho. O salário é de R$ 2.644,00.

A prova será realizada no dia 24 de setembro. Para participar é necessário ter graduação em Administração ou Ciências Contábeis, com registro no respectivo conselho. Este concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, de acordo com o edital.

Todos os detalhes do concurso estão disponíveis no edital que está publicado nos sites www.camaraita.sc.gov.br e www.epbazi.com.br.