O Concórdia Atlético Clube tenta engatar a segunda vitória consecutiva na série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste vai a Jaraguá do Sul enfrentar o Jaraguá, apartir das 15h. O jogo vai ser no Estádio do Botafogo.

O time treinado por Mauro Ovelha vem de vitória sobre o Fluminense, por 2 a 0. Está na sétima colocação, com sete pontos.

Já o Jaraguá foi goleado pelo Hercílio Luz por 7 a 1 e está na lanterna, com quatro pontos.

A arbitragem será de Willian Machado Steffen, auxiliado por Johnny Barros de Oliveira e Bruno Müller.