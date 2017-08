Retomadas as obras na escola do Frei Lency

As obras da escola do Frei Lency foram retomadas nesta semana. A construção estava parada em função do atraso no repasse da verba do governo federal destinada ao pagamento. Na semana passada o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, liberou R$ 192 mil para ser repassado à empresa Lorenzatto Construções, de Lindóia do Sul, que é a responsável pela obra.

O proprietário Denilson Lorenzatto diz que mais de 90% dos serviços já foram finalizados. Segundo ele, falta colocar as louças dos banheiros e as luminárias. “O restante já foi concluído”, destaca.

A empresa pretende entregar a escola pronta à Prefeitura de Concórdia até o mês de outubro. O prazo contratual venceu em junho, mas foi concedido aditivo até dezembro de 2017

A secretária de Educação, Márcia Calderolli, comenta que a nova unidade deverá entrar em funcionamento em 2018. “Acreditamos que no próximo ano vamos conseguir colocar essa escola em funcionamento. Agora, na metade do ano letivo, também não adianta abrir”, afirma a secretária.

O investimento na construção dessa escola é de aproximadamente R$ 1 milhão. A maior parte dos recursos é repassada pelo governo federal, mas há contrapartida da prefeitura. Ainda não está definido o orçamento para a compra dos móveis.

A nova unidade escolar terá 851 m2 de área construída. O projeto contempla seis salas de aula, biblioteca, sala de informática, cozinha e refeitório, banheiros, sala de professores, secretaria, pátio coberto e muros de contenção. A escola terá capacidade para atender 170 alunos da região dos Loteamentos Frei Lency I, II e BR/Bussolaro.