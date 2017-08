Acidente com danos materiais no centro

Um caminhão com placas de Catanduvas e um Ford Fiesta de Concórdia bateram na Rua Dr. Maruri na manhã desta quarta-feira, dia 2. O acidente aconteceu por volta das 9:30h em frente a farmácia Droga Raia e ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações apuradas no local, os dois veículos faziam o sentido Rótula da BRF quando bateram. O Fiesta ficou atravessado na pista.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados para atender a carona do carro que ficou nervosa após a colisão. A Polícia Militar esteve no local para apurar as causas do acidente e fez a orientação do trânsito.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)