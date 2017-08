Fato foi registrado no fim da tarde de terça-feira, dia primeiro, no bairro Frei Lency. Causas podem ter sido naturais.

O corpo de um homem de 37 anos, já em decomposição, foi achado no fim da tarde da terça-feira, dia primeiro, em Concórdia. O fato foi registrado no bairro Frei Lency.

Conforme informações, a Polícia Militar foi acionada por moradores próximos, que sentiram um cheiro muito forte, vindo do interior do imóvel. A guarnição foi até o local e constatou que um homem, de iniciais A.P, 37 anos, estava deitado em um colchão e o óbito foi constatado.

O Instituto Geral de Perícias esteve no local para a condução do cadáver. Acredita-se que as causas tenham sido naturais.