A Polícia Militar de Concórdia registrou o encontro de objetos abandonados em terreno baldio, no bairro das Nações. O fato foi registrado na tarde da terça-feira, dia primeiro. A guarnição foi chamada por populares e localizou uma caixa de papelão, envolvida por um lençol. No seu interior estava um aparelho lava-jato, da marca Lavor Power. O equipamento foi recolhido e entregue no batalhão para os procedimentos cabíveis.

Também na tarde da terça-feira, dia primeiro, a PM foi acionada até o bairro Flamengo, onde foram encontradas três munições, calibre 38. A pessoa comunicante informa que não tem conhecimento da procedência desses artefatos.