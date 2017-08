Sindicato quer falar com o prefeito sobre horário do comércio

O Sindicato dos Comerciários aguarda um retorno do prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, para conversar sobre a possibilidade de liberação do horário de funcionamento do comércio local. A presidente do sindicato que representa os trabalhadores, Janete Piccini, conta que em cinco de julho foi protocolado um ofício pedindo para que o prefeito receba o sindicato para discutir esse assunto, que gera muita polêmica no Município.

Janete enfatiza que historicamente o sindicato dos comerciários é contra as lojas abrirem as portas nos sábados e nos domingos. “Quando se for discutir o horário tem que ouvir primeiro os trabalhadores. Nós temos os funcionários que são contra e alguns empresários também”, destaca.

Entidades como ACIC, CDL e o Sindilojas entregaram há poucos dias um pedido para que o prefeito faça um projeto liberando o horário do comércio em Concórdia. O prefeito Rogério Pacheco ainda não se manifestou sobre este assunto.