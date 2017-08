Apenas 13 milímetros de chuva em Concórdia foram registrados no mês de julho pela estação agrometeorológica da Embrapa Suínos e Aves. Choveu 1 mm no dia 10 e outros 12 mm no dia 17. Isso corresponde a apenas 9% da média histórica para o mês, que é de 145 mm. No ano passado, a estação da Embrapa registrou 71 mm de chuva em julho. Bem diferente de 2015, que detém o recorde como o julho mais chuvoso no município desde que começaram as medições pela estação, com 368 milímetros.

Além disso, julho é o terceiro mês com menos chuva em Concórdia dos últimos 31 anos, atrás apenas de agosto de 2012 (0 mm) e de agosto de 1988 (6 mm).

A estação da Embrapa faz as medições no distrito de Tamanduá e funciona desde 1985, seguindo normatização do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na internet, estão disponíveis para consulta as informações a partir de 1987, no endereço www.cnpsa.embrapa.br.meteor.

Meses menos chuvosos em Concórdia

Chuva (mm) Mês Ano

0 agosto 2012

6 agosto 1988

13 julho 2017

19 abril 1987

22 maio 1995

24 novembro 1998

29 março 1991

29 maio 1991

29 agosto 1994

29 fevereiro 2005

(Fonte: Embrapa Suínos e Aves)