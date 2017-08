Dois novos reforços da Chape vestem a camisa, oficialmente, como jogadores do Verdão. O lateral esquerdo, Roberto, vindo do Santa Cruz e o atacante, Julio Cesar, que atuava no Oeste. Ambos chegam como jogadores da Chapecoense, e não por empréstimo. Julio Cesar teve 65% de seus direitos econômicos adquiridos e contrato de três anos. Com contrato semelhante, Roberto tem 70% de seu passe vinculado a Chape e contrato que se estende até dezembro de 2019.

A aquisição dos direitos desses atletas demonstra a intenção do Clube em trazer reforços não apenas para essa temporada, mas sim, já planejando o ano de 2018. “Nós não podemos chegar lá em dezembro e ter que começar tudo do zero”, afirma o Diretor Executivo de Futebol, Rui Costa.

Em palavras para a imprensa e para o torcedor, os dois jogadores demonstram o desejo de ter uma passagem longínqua. “Quando recebi essa proposta, aceitei na hora. A Chapecoense é visada no mundo inteiro, mas primeiramente eu quero demonstrar meu futebol aqui e ajudar a entidade Chapecoense” afirma o jovem Julio Cesar.

O lateral esquerdo, Roberto, que passa a usar o número 90, afirma que também pode atuar como meia ou ponta, já que essa era sua função no início da carreira. Ao falar sobre a grandeza dessa camisa, Roberto se diz realizado em estar aqui. “É um prazer enorme poder vestir essa camisa. Desde 2013, quando conheci o Clube, eu tinha essa vontade […] Quero fazer história nesse Clube.”

Assim como Roberto, Julio Cesar é considerado um jogador polivalente. O próprio camisa 73 garante que pode atuar em qualquer um dos lados do ataque, ou até mesmo, na faixa central do campo, aliando técnica com velocidade.

