Na tarde desta terça-feira, o grupo realizou o último trabalho antes do duelo. O treino, que foi realizado na Serrinha, sede do Goiás EC, não apresentou nenhum indicativo de qual time será colocado em campo, lembrando que o Tricolor viajou com vários desfalques, como Geromel e Edílson, suspensos, e Luan, preservado. A escalação só será divulgada uma hora antes do início de jogo.

Dentro de campo, após um breve aquecimento, os jogadores participaram do tradicional recreativo, com exceção de Fernandinho, Kannemann, Cortez, Ramiro e Pedro Rocha, que apenas correram em volta do gramado sob a orientação do preparador Rogério Dias. Mais uma vez, o técnico Renato Portaluppi foi um dos destaques da movimentação.

Após o treino, Ramiro e Arthur concederam entrevista coletiva falando sobre as dificuldades de enfrentar uma equipe que busca reabilitação dentro da competição. Para Arthur, o treino foi especial, pois foi no Goiás onde ele começou para o futebol. Além disso, seus familiares, que moram na capital goiana, acompanharam o treino de perto. Na coletiva, o volante relembrou sua trajetória no clube esmeraldino.

Quem também fez um pronunciamento, foi o técnico Renato, que fez questão de externar seu sentimento de dor pela perda do patrono e ex-presidente, Hélio Dourado.

Uma das atrações do treino foi a presença de Sandro Goiano, que defendeu o Tricolor de 2005 a 2007. Ele veio rever os amigos, principalmente o goleiro Marcelo Grohe, único atleta do grupo remanescente daquela época.

Grêmio e Atlético-GO jogam nesta quarta-feira, às 21h45, em Goiânia, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

(Foto: Grêmio)