Os protestos dos caminhoneiros foram encerrados no período da noite, em Santa Catarina. A informação é da Polícia Rodoviária Federal. O movimento, deflagrado nesta terça-feira, dia primeiro, poderá ser retomado pela manhã de quarta-feira, dia dois.

Com isso, o trânsito está liberado no único ponto que apresentou interdição, em Santa Catarina, na BR 116, em Santa Cecília. Também houve paralisação, mas sem interdição na BR 470 em Rio do Sul e na BR 116, em Lages.

De acordo com a PRF, há a possibilidade de manifestação na BR 282, no KM 407, em Catanduvas e no KM 507, em Xanxerê, no trevo da Femi.