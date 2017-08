Fato foi registrado no fim da tarde desta terça-feira. Condutor da moto foi socorrido com escoriações.

Um motociclista escapou apenas com escoriações de um grave acidente na BR 153, em Concórdia. O fato foi registrado no fim da tarde desta terça-feira, dia 1°, nas proximidades do acesso a comunidade de Frei Rogério. Envolveu uma motocicleta e um caminhão, Mercedes, placas de Panambi, Rio Grande do Sul.

Conforme informações apuradas no local, o motociclista E.S.S, de 19 anos, morador de Concórdia. Ele teria perdido o controle da moto em uma curva. A moto deslizou para baixo do caminhão, que se dirigia para o RS. O condutor da moto conseguiu rolar para o outro lado. Com o impacto da motocicleta com a parte debaixo do caminhão, houve uma explosão e o fogo destruiu a moto e o caminhão, que transportava uma carga de canos de ferro.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e o Samu foram acionados e socorreram a vítima, que estava com escoriações, mas consciente. O condutor do caminhão, de 47 anos, nada sofreu.

O trânsito ficou parado nos dois sentidos na BR 153 por mais de uma hora. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para orientar o trânsito e levantar as causas do acidente.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)