Com 66,5% dos votos, os trabalhadores da BRF aprovaram a proposta de reajuste salarial da categoria. A apreciação foi na terça-feira, dia primeiro, quando houve votação secreta, no portão principal da empresa.

Cerca de 2.649 trabalhadores participaram do pleito. O percentual de aprovação equivale a 1.762 votantes. O reajuste apresentado pela empresa é de 4% sobre todos os salários; piso salarial de admissção de R$ 1.150,00 e de efetivação, R$ 1.207,00; incorporação de R$ 32,54 de prêmio assiduidade ao salário; vale alimentação de R$ 170, mais três aportes no cartão alimentação no valor total de R$ 200, que podem ser pagos em três parcelas.

Esse reajuste será depositado de forma retroativa no mês de setembro e vai beneficiar 5.300 trabalhadores.