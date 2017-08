Policiais Federais estiveram na manhã desta terça-feira (01), no Sindicato dos Pescadores, localizado no bairro Flor da Serra ,em Joaçaba, para cumprir mandados de busca e apreensão, numa operação que também está acontecendo na cidade de Paial. A diligência faz parte de uma investigação que apura crime de fraude na emissão do Seguro-Defeso pago aos pescadores profissionais.

Os agentes permaneceram no local por várias horas e saíram levando documentos para análise. De acordo com as informações apuradas pelo Portal Éder Luiz, há suspeita de irregularidades nos cadastros do seguro-defeso, que é considerado o seguro desemprego do pescador artesanal profissional e equivale ao valor de um salário minimo, que é concedido pelo período de quatro meses no qual o pescador é proibido de pescar, para preservar o período de reprodução dos peixes (piracema), já que neste caso ficariam sem seu sustento.

A fraude, segundo a PF, estaria acontecendo porque tal beneficio só pode ser estendido à pessoas que tem a pesca como único ofício, mas, com a ajuda do sindicato que é responsável pelas carteirinhas de pescador e ainda do encaminhamento dos requerimentos para retirada do benefício, agricultores, suinocultores e outros produtores que não apenas pescam estariam conseguindo sacar os valores.

Nossa reportagem tentou contato com o presidente do sindicato para que pudesse dar sua versão dos fatos, mas, foi informada que ele não estava no local.

A PF dará novos detalhes do caso ao longo do dia.

(Fonte: Portal Éder Luiz)