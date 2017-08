A secretária executiva da ADR Seara, Gládis Regina Bizolo dos Santos e o prefeito de Ipumirim, Volnei Schmidt, assinaram um convênio de R$ 200 mil para recuperação e manutenção dos acessos às comunidades rurais. O ato aconteceu na última terça-feira, dia 1º.

Schmidt destaca que o apoio do Estado é fundamental para auxiliar na manutenção. “O município de Ipumirim tem 900 quilômetros de estradas de chão por onde passam toda a matéria prima e produção, precisamos oferecer condições para o trafego e os custos são elevados”, relata.

O investimento do Governo do Estado é de R$ 150 mil com a contrapartida de R$ 50 mil do município. “O investimento do fortalece, não só o setor agropecuário e produtivo, mas toda a economia local”, ressalta a secretária Gládis.