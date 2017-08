A Polícia Civil, através da DRACO-DEIC, realizou operação policial na cidade de Chapecó contra integrantes de organização criminosa paulista com atuação em Santa Catarina. Na manhã de hoje houve o cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão em residências de integrantes dessa organização criminosa.

A operação policial contou com o apoio da DIC de Chapecó, DPCAMI, NINT e demais Delegacias de Chapecó, além do apoio do canil da Polícia Militar.

Foram apreendidos cerca de 6Kg de Drogas (Cocaína e Crack), R$15.000,00, 02 veículos novos, telefones e balança de precisão.

Foi presa em flagrante uma mulher de 30 anos de idade, natural de Chapecó, pela prática do crime de tráfico de drogas.

As diligências continuam para prender demais integrantes dessa organização criminosa.

(Fonte: Policia Civil)