O trator de esteira que ficou parado em Presidente Kennedy por problemas mecânicos está em fase de conserto. A previsão é que a máquina, que pertence à Prefeitura de Concórdia, possa ser novamente usada para os serviços nos próximos dias.

O conserto está sendo feito pela empresa Rampazzo Auto Peças, que venceu o processo de licitação para a prestação desse serviço. O orçamento inicial era de aproximadamente R$ 26 mil, mas a licitação saiu por R$ 15 mil. O secretário de Agricultura de Concórdia, Mauro Martini, conta que seis empresas participaram da concorrência para fazer esse conserto.

Esse assunto virou polêmica nos debates do Legislativo no início do mês de julho, porque um vídeo gravado pelos vereadores André Rizelo (PT) e Edno Gonçalves (PDT) foi publicado nas redes sociais. Os dois vereadores reclamavam do fato de o trator de esteira estar parado na comunidade Presidente Kennedy, por problemas mecânicos, há bastante tempo.