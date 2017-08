Foi publicado nesta semana o edital para contratação da empresa que fará o asfaltamento das cabeceiras da ponte que dá acesso ao bairro Nicolau Petry, em Arabutã. A licitação na modalidade tomada de preço será realizada no dia 23 de agosto. O valor orçado para a obra é de R$ 55.469,00.

A antiga ponte que dava acesso ao bairro Nicolau Petry foi destruída durante as chuvas da primeira metade do ano de 2015. A obra de reconstrução foi concluída ainda no ano passado. Na etapa que está sendo licitada agora, as cabeceiras da ponte receberão cobertura asfáltica, concluindo os trabalhos.

Serão cerca de 430 metros quadrados de asfalto. O edital prevê que a empresa vencedora inicie as obras em até cinco dias após a entrega da ordem de serviço. A partir disto o prazo de entrega da obra é de 60 dias.

Fonte: Paulo Hassemer / Ascom Prefeitura de Arabutã