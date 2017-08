A Associação Concordiense de Futsal encara na noite desta terça-feira, dia primeiro, o Blumenau pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense. O duelo será na cidade do Vale do Itajaí, a partir das 20h15.

O time do técnico Morruga é o vice-líder da competição, com 17 pontos. Vem de vitória sobre a Chapecoense, por 3 a 2. Já o Blumenau, que perdeu para o Jaraguá, por 3 a 1, fora de casa, está na oitava colocação, com sete pontos.