Capacit Assessoria Empresarial Ltda, do Rio Grande do Sul, é quem está fazendo os levantamentos

A Prefeitura de Concórdia contratou a empresa Capacit Assessoria Empresarial Ltda para realizar o estudo de viabilidade da Unidade de Pronto-Atendimento – UPA 24 horas. O secretário de Saúde, Sidinei Schimidt, comenta que a empresa é de Três Passos, Rio Grande do Sul, e possui experiência nas áreas de gestão de UPAS. Segundo o secretário, o estudo deverá ser entregue na próxima semana.

Sidinei Schimidt explica que a empresa já esteve em Concórdia três vezes. Os profissionais estão fazendo um levantamento sobre os investimentos que seriam necessários para a compra de equipamentos, além de fazer uma análise sobre o custeio mensal e conflitar com orçamento da prefeitura.

O estudo foi contratado em função do pedido feito pela Câmara de Vereadores de Concórdia. “Preferimos terceirizar isso para ter mais credibilidade. É uma empresa que já trabalha no ramo de UPAs e administra algumas unidades no país”, explica o secretário. Depois da apresentação dessas informações, o Municiío irá decidir o que fará com o prédio da UPA.

A contratação foi por dispensa de licitação, já que o valor ficou abaixo de R$ 8 mil. Conforme o edital publicado no Diário Oficial dos Municípios desta terça-feira, 1º de agosto, a Prefeitura de Concórdia irá pagar R$ 6.586,15 por este estudo.