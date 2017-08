Uma ação da Polícia Militar de Seara gerou repercussão nas redes sociais. O fato, registrado em fotografias e filmagens, mostra a abordagem a um caminhoneiro. O fato foi regeistrado no bairro Industrial. Depois de imobilizado, o motorista foi levado para a Delegacia de Polícia, onde respondeu a um Termo Circunstanciado e foi liberado.

Diante de tal situação, a Polícia Militar de Seara enviou nota a imprensa, esclarecendo a situação.

Sobre o vídeo em que Policiais Militares de Seara aparecem realizando a prisão de um caminhoneiro, no dia 31 de julho de 2017, na cidade de Seara, o comando da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara esclarece que:

1. Durante rondas a guarnição de serviço visualizou um caminhão parado em fila dupla. Ao realizar a abordagem do condutor e na tentativa de orientação, o mesmo se negou a retirar o veículo do local;

2. Solicitada a documentação pessoal e veicular, este também negou-se a apresentar, dizendo que deixaria o local e que ninguém o impediria;

3. Diante da negativa em descer do veículo e apresentar a documentação necessária, bem como, impedir que o condutor se evadisse do local, a guarnição utilizando-se de procedimentos operacionais padrão, determinou que o indivíduo saísse do veículo com as mãos na cabeça;

4. Visivelmente alterado o condutor ligou o caminhão e avançou sobre a viatura, sendo-lhe determinado parar e desembarcar novamente;

5. Já fora do veículo, o condutor passou a desacatar os policiais, resistindo às ordens legais e vindo a lesionar fisicamente um dos policiais militares, restando à guarnição fazer uso necessário da força;

6. O uso progressivo da força foi iniciado pelos Policiais Militares através da verbalização, o que foi ignorado e desrespeitado pelo homem, levando ao uso da força menos letal para contê-lo (spray de pimenta);

7. Ainda durante a tentativa de conter o indivíduo, uma mulher – posteriormente identificada como esposa do abordado -, aproximou-se da guarnição e tentou impedir a prisão, sendo de imediato afastada do local;

8. Após algemar o homem, os policiais ainda precisaram conter os ânimos de populares que aproximaram-se do local e que, na grande maioria, sem presenciar os fatos, também passaram a ofender e denegrir a imagem dos PM’s;

9. Já na Delegacia, o indivíduo foi enquadrado na prática de crime de ameaça, desobediência, lesão corporal, resistência e desacato, para tanto foi confeccionado um Termo Circunstanciado e posteriormente liberado;

10. Os vídeos e fotos postados em grupos de WhatsApp não condizem com a realidade, uma vez que não mostram a ocorrência por completo e distorcem a realidade dos fatos;

11. No intuito de manter a imparcialidade e compromisso com a segurança da sociedade serão apurados todos os fatos de forma detalhada e analisada a conduta dos policiais;

12. Além de atrapalhar o trânsito e aumentar o risco de acidentes, parar em fila dupla é considerado infração grave, prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gera multa no valor de R$ 195,23, cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação e remoção do veículo;

13. O local dos fatos é ponto frequente de atendimento de ocorrências, sendo inclusive sugerido em momentos anteriores, pelo comando local da Polícia Militar de Seara, alterações no trânsito, visto que, é única passagem para veículos de emergência do Corpo de Bombeiros.

Quem estaciona em fila dupla geralmente justifica a ação dizendo que é coisa rápida, mas as consequências podem ser muito graves. A ação aumenta o risco de colisão lateral e traseira e atropelamento;

O Comando da Instituição reforça o compromisso da Polícia Militar de Santa Catarina em servir e proteger a sociedade, mantendo a ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Ten. Claudemir Adelino Ronning

Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara