Fato ocorreu na manhã da segunda-feira, dia 31, no bairro dos Industriários.

Casal de idosos perde mais de R$ 2,8 mil em golpe do carro quebrado

Um casal de idosos perdeu mais de R$ 2,8 mil no golpe do carro quebrado, em Concórdia. O fato foi registrado pela Polícia Militar, na manhã da segunda-feira, dia 31, por volta das 11h30, no bairro dos Industriários.

Conforme a PM, os idosos, ambos de 72 anos, relataram ter recebido uma ligação de um número telefônico, do DDD 65, onde um dos golpistas diz ser sobrinho da vítima. Na ocasião foi solicitado o depósito de R$ 2.870 para o conserto do veículo, que teria quebrado.

Os idosos acreditaram e efetuaram o depósito. Depois perceberam que se tratava de um golpe.