Se o mês junho foi atípico pelos volumes recordes de chuva, em julho a situação está exatamente ao contrário. Os dados climatológicos da Embrapa Suínos e Aves mostram que em Concórdia choveu apenas nos dias 10 e 17 de julho e volume total foi 13 milímetros. A média normal da região para este período varia entre 130 e 150 milímetros de chuva.

O engenheiro agrônomo da Copérdia, Paulo Rogério Pereira, diz que essa estiagem já está prejudicando as plantações de trigo e de pastagem de Inverno. No caso do trigo, a falta de água pode afetar o desenvolvimento das plantas. “Pode influenciar no crescimento, redução do tamanho da espiga e até mesmo um ataque maior de pragas. Tudo isso reflete na produtividade”, explica o engenheiro.

As pastagens de Inverno também são prejudicadas. “Influencia no crescimento e na qualidade. A pastagem vai ter uma menor quantidade de massa e menos nutrientes”, destaca Pereira

O secretário de Agricultura, Mauro Martini, diz que esse cenário vai refletir no bolso nos agricultores. Quem se precaveu e estocou silagem vai perceber menos o aumento do custo da alimentação dos animais. Mesmo assim, vai ser difícil não perceber a diferença no bolso.

A Secretaria de Agricultura de Concórdia já está fornecendo água para algumas propriedades. Mauro Martini conta que há vários pedidos de limpeza de fontes de água que estavam desativadas nas propriedades.

Previsão do tempo

O meteorologista Leandro Puchalski informa que há previsão de chuva para a próxima quarta-feira, mais no fim da tarde e início da noite. O volume é pouco expressivo, cerca de 12 milímetros.