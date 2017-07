Preço do diesel nas refinarias vai aumentar em 1,7 % e da gasolina em 0,8 %

A Petrobras informou hoje que a partir desta terça-feira, 1º de agosto, vai elevar os preços do diesel em 1,7 % e os da gasolina em 0,8 % nas refinarias. O anúncio vem em meio a uma nova política da Petrobras para os preços dos combustíveis, que prevê reajustes até diários para evitar que a companhia perca participação no mercado.

Na prática ainda não se sabe se haverá mudanças. O coordenador do Núcleo dos Postos de Combustíveis da ACIC, Armi Parisenti, comenta que os empresários estão aguardando um posicionamento das distribuidoras para definir se esses percentuais serão repassados ao consumidor.

Na última sexta-feira, o governo reduziu a tributação de PIS/Confins sobre o etanol. A redução foi de R$ 0,08 por litro de álcool vendido pelo distribuidor. Segundo a Receita Federal, o aumento divulgado em 20 de julho, foi acima do permitido em lei, no caso do etanol.

