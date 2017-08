Municípios recebem parcela de recurso do ICMS e Fundeb retidos do Fundosocial

Os 15 municípios do Alto Uruguai Catarinense receberam mais de R$ 300 mil do Governo do Estado, nos últimos dias. O valor é referente ao dinheiro do ICMS e Fundeb que haviam sido retidos irregularmente no Fundosocial nos anos de 2015 e 2016. O valor total será repassado em 36 parcelas mensais para todos os municípios.

Arabutã: R$ 14.932,39

Concórdia: R$ 87.539,69

Ipira: R$ 8.829,86

Ipumirim: R$ 23.195,57

Irani: R$ 14.329,63

Itá: R$ 37.434,97

Jaborá: R$ 13.319,75

Lindóia do Sul: R$ 12.869,02

Paial: R$ 6.043,72

Peritiba: R$ 6.860,57

Piratuba: R$ 29.147,18

Presidente Castello Branco: R$ 7.763,04

Seara: R$ 35.884,78

Xavantina: R$ 15.268,40