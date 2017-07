Em partida única realizada neste domingo (30), pela 10ª Rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, a equipe da LN Presentes venceu por 4 a 1 a equipe de Linha São Paulo.

O jogo foi realizado em Linha São Paulo na tarde deste domingo e com o resultado a equipe da LN Presentes, conquistou sua classificação antecipada para a próxima fase somando 13 pontos com uma partida a ser disputada ainda na última rodada, contra a equipe do Dorini Supermercado que também já está classificado com os mesmos 13 pontos.

Para a equipe de Linha São Paulo, com a derrota deste domingo, o time se complicou no campeonato e na última rodada, tem o confronto direto contra a equipe do Veteranos da Rio Peixense, as duas equipes somam 7 pontos no campeonato, empate não interessa a nenhuma das equipes que ainda tem que torcer por um tropeço da equipe do Juventude de Linha Serraria que está com 9 pontos e jogará contra a equipe do CTG do Mariano já sem chances no campeonato.

A próxima e última rodada da primeira fase promete grandes confrontos, LN Presentes e Dorini Supermercado, jogam no campo da A.A.R.P. e disputam quem tera a melhor campanha da primeira fase.

Em Linha Serraria as equipes de Linha São Paulo e Veteranos da Rio Peixense fazem a partida do tudo ou nada e o Juventude de Linha Serraria, precisando da vitória enfrenta o CTG Mariano.

Classificação Campeonato:

LN Presentes – 13 Pontos

Dorine Supermercado – 13 Pontos

Juventude de Linha Serraria – 9 Pontos

AARP Veteranos – 07 pontos

Linha São Paulo – 07 Pontos

CTG Mariano - 3 pontos

Jonas Moveis – 0 pontos

(Fonte: Paulo Schuc/Ascom/Prefeitura de Piratuba).