Concórdia encerra joguinhos com dois troféus de campeão

A delegação de Concórdia conquistou dois troféus de campeão na Fase Estadual dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que encerraram no fim de semana, na cidade de Caçador. Os títulos vieram com o futsal masculino e o xadrez feminino. Ao todo, a Capital do Trabalho esteve representada por 13 equipes.

Atletismo masculino: 7º lugar;

Atletismo feminino: 6º

Basquetebol masculino: 5º

Futebol masculino: 11º

Futebol feminino: 3º

Futsal feminino: 8º

Judô masculino: 11º

Judô feminino: 6º

Natação masculina: Não obteve classificação

Tênis de mesa feminino: 3º

Xadrez masculino: 10º

No quadro de medalha, Concórdia ficou na sétima colocação com 13 de outro, cinco de prata e 10 de bronze.

No quatro de troféus, foram dois de primeiro lugar e dois de terceiro, ficando também na sétima posição.

No quadro final de pontos, a Capital do Trabalho ficou na nona colocação, com 40 pontos.