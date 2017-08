Quase 50% dos trabalhos de implantação do sistema de esgotamento sanitário em Concórdia já foram concluídos. A informação é do comando estadual da Casan, que contratou a realização da obra, que está em execução.

Os trabalhos, iniciados no primeiro semestre do ano passado, têm previsão para conclusão no primeiro semestre de 2018. Em entrevista ao jornalismo da Rádio Aliança, o engenheiro da Casan, Fábio Krüeger, destaca que a execução chegou aos 48%. "Foram colocadosjá 32km dos 55km de rede e foram pagos já R$ 16 milhões dos 40 milhões licitados", explica.

Nesta semana, as frentes de trabalho vão chegar ao centro da cidade. Krüeger afirma que é necessário que a população tenha paciência com a realização desses trabalhos. "A parte central é a parte nervosa da cidade, com a passagem de veículos e pedestres, onde está localizado o comércio. É a etapa mais sensível dessa etapa", explica. A recomendação é que os motoristas procurem rotas alternativas é para evitar o fluxo em vias onde estejam acontecendo as obras.