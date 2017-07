Uma carreta com placas de Xavantina se envolveu em uma colisão na manhã desta segunda-feira, dia 31, na SC 157, entre as cidades de Quilombo e Formosa do Sul. O caminhão é um cavalo mecânico Volvo, puxando um bitrem. Já o veículo é um Corolla, de Chapecó, e um Toyota Etios, da Prefeitura de Formosa do Sul. Somente danos materiais nesse acidente.

(Fonte: Ronda Policial)