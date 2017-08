Desde a metade de julho a região do Alto Uruguai Catarinense registra pouca chuva. A estiagem já começa a causar problemas em propriedades rurais e em alguns municípios da AMAUC, caminhões pipa já fazem o transporte de água.

De acordo com levantamentos feitos pelas ADRs de Concórdia e Seara, as Secretarias de Agricultura de Arabutã, Itá, Ipumirim, Seara, Lindóia do Sul, Irani, Ipira, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco de e Concórdia já receberam solicitações dos agricultores e iniciaram o serviço.

O gerente de Agricultura da ADR de Concórdia, Mano Cadore, comenta que os casos são pontuais e que a maioria de pedidos é para uso de animais. “São poucas as famílias em cada município que sofrem com esse problema, até porque, atualmente as agroindústrias exigem que, para alojar animais, a propriedade tenha sistemas de armazenamento de água”, explica. “Mas infelizmente ainda acontece. Hoje as Prefeituras estão transportando a água e se o problema persistir, vai ser preciso uma movimentação da Defesa Civil, um apoio do Estado, porém, de acordo com a previsão que temos, acredito que não será necessário”, adianta Cadore.