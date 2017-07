Um clássico que marcou o salonismo catarinense por dez anos, voltou a ser reeditado no Ginásio Vermelhinho da SER/BRF, no último sábado (29/07/2017). Um bom público compareceu no lendário ginásio para celebrar os 30 anos da conquista da Taça Brasil de Futebol de Salão de 1987 pela equipe da Perdigão. Os alimentos arrecadados na entrada serão entregues para entidades do município de Videira.

O jogo terminou com vitória de virada da equipe da Sadia de Concórdia pelo placar de 2 a 1 (o gol videirense foi anotado por Ricardo; Xavantina e Raul anotaram os gols da equipe do Sadia), mas isso pouco importava, o que valeu mesmo foi ver os astros que marcaram época e fizeram a história do futsal no país. Várias homenagens foram realizadas aos atletas presentes, bem como a dois já falecidos (Paulo Nunes e Lucena). Adelmo Albiero que encontra-se hospitalizado também foi lembrado na homenagem.

Jackson, Benatti, Fabinho, Chico Lins, Augusto, Ricardo, Pança, Ike, Márcio Brancher Julio César, Valdecir, Zequinha além do técnico Paulo Mussalém foram alguns que marcaram presença no evento comemorativo.

(Fonte: Federação Catarinense de Futsal)