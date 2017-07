Após vitória no fim de semana, Galo do Oeste tem escalada na tabela de classificação.

O Concórdia Atlético Clube saltou para a sétima colocação após o encerramento da sétima rodada do turno da série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste venceu a primeira no fim de semana, foi a sete pontos e deixou para trás o Fluminense, o Juventus e o Jaraguá, sendo que os dois últimos perderam na rodada.

Na quarta-feira, dia dois, o Galo do Oeste visita o Jaraguá, em Jaraguá do Sul, pela oitava rodada do turno.