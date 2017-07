Com o objetivo de garantir que as obras da Casan sejam inauguradas o mais breve possível, o que irá melhorar em muito a situação do abastecimento de água em Concórdia, o prefeito Rogério Luciano Pacheco, esteve na manhã desta segunda-feira, 31 de julho, com o diretor-presidente da estatal, Valter Galina, em Florianópolis. Assim que encerrou as festividades do município, na tarde de domingo, o prefeito se dirigiu à capital, para reforçar as cobranças em torno da finalização das obras e posterior inauguração, que ficou previamente agendada para 15 de agosto.



Segundo Pacheco, a instalação das novas bombas e as obras da nova subestação estão nos encaminhamentos finais e até metade do mês de agosto, com certeza serão finalizadas. "Estamos empenhados nesta questão desde o fim do ano passado. Mesmo antes de assumirmos o governo, iniciamos as cobranças junto a Casan, para que a antiga problemática de Concórdia fosse resolvida", comenta o prefeito, ressaltando que agora a expectativa é bastante positiva, pois as obras serão bastante significativas para a melhoria na prestação do serviço, que vem deixando a desejar há muitos anos.



O prefeito adianta que o governador Raimundo Colombo e ou o vice-governador, Eduardo Pinho Moreira, devem participar da solenidade de inauguração das obras da Casan. O dia 15 de agosto foi uma data acordada previamente entre Pacheco e Galina, mas ainda deve ser confirmada nos próximos dias.



(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)