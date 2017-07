Fato ocorreu nas proximidades do pórtico de entrada da cidade.

Capotamento registrado em Ipira na noite do domingo

Um veículo Renault Logan, com placas de Piratuba, saiu da pista e capotou na noite deste domingo, dia 30, na SC-390, próximo ao portal do município de Ipira, saída para Peritiba. Os Bombeiros não chegaram a ser acionados, pois o condutor não apresentava ferimentos e teria sido socorrido por populares. O carro que ficou com o rodado para cima teve danos materiais de grande monta.

(Fonte: Jardel Martinazzo/Rádio Capinzal)