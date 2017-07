Pacotes foram recolhidos na residência, em Terra Vermelha, de um dos detidos durante operação na noite do domingo.

A Polícia Militar de Concórdia apreendeu mais uma grande quantidade de cigarro contrabandeado, em Concórdia. O fato foi registrado no fim da manhã desta segunda-feira, dia 31, na comunidade de Terra Vermelha, interior de Concórdia. De acordo com a PM, foram encontrados aproximadamente 450 pacotes de cigarros e uma mulher, de iniciais L.O.S.A, foi detida.

Este foi o segundo caso de apreensão de cigarros em menos de 24h. Conforme a Polícia Militar de Concórdia, esse tem relação com a ação deflagrada na noite de domingo, dia 30, em um bar na Prefeito José Luiz de Castro. A residência, onde foi encontrada essa quantidade de cigarro seria de, E.A, um dos detidos durante operação na noite do domingo, no Nazaré

Os envolvidos e a carga de cigarro foi levada para a Polícia Federal de Chapecó.