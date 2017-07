Incêndio em empresa no município de Erechim

Um incêndio na madrugada desta segunda-feira destruiu parte da empresa Sivel – Comercial Industrial de Ferragens, localizada na rua Ermínia Deconto, no bairro Copas Vedes, em Erechim. O incêndio teria iniciado pouco antes de 4 horas nas dependências do depósito, que foi destruído por completo, por fogo intenso por cerca de duas horas. Moradores das proximidades relataram que foram acordados por uma forte explosão no local.

Moradores das proximidades relataram que o fogo tomou conta rapidamente de todo o pavilhão que estocava grande quantidade de material inflamável. Na medida em que o fogo se alastrava e ficava mais intenso, os bombeiros aumentavam o efetivo no combate. Menos de uma hora depois que iniciou o combate ao fogo, a Central de Operações do Corpo de Bombeiros já havia convocado todo seu efetivo, incluindo bombeiros de folga e até mesmo em férias.

Um estoque de lonas plásticas que estava na área externa do pavilhão também acabou em chamas, devido ao intenso calor, gerando fumaça densa e tóxica. Homens da Brigada Militar e agentes de trânsito controlaram a área externa nos arredores da empresa e o trânsito, para facilitar o trabalho dos bombeiros.

Por volta de 6h, o comandante do Corpo de Bombeiros pediu pelas redes sociais, o apoio de caminhões pipa com água.

Imagem mostra que às 7h o fogo ainda era intenso. As viaturas do Corpo de Bombeiros fazem reabastecimento em empresas próximas. A Força Voluntária também auxilia os bombeiros.

Os bombeiros haviam conseguido isolar o setor administrativo da empresa e moradores das proximidades faziam resfriamento das paredes externas das casas, onde o calor do fogo era intenso. As causas do incêndio deverão ser investigadas pela perícia.

