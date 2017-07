Sistema Nacional de Regulação (SISREG) entrará em vigor em Concórdia nesta terça-feira, 1º de agosto. Agora, as pessoas que consultarem nos postos ou Estratégias de Saúde da Família e precisarem de consulta com especialistas. O secretário de Saúde, Sidinei Schimidt, explica que o paciente não vai mais precisar ir até a policlínica para agendar a consulta. As pessoas serão informadas da data das consultas ou exames pela equipe das ESF’s ou postos. “Eles vão receber um comunicado em casa ou uma ligação telefônica”, detalhas o secretário

Outra novidade é que agora haverá um médico regulador, que irá classificar a necessidade e a urgência do atendimento. Ele irá seguir um protocolo para cada umas das especialidades e os casos mais urgentes terão prioridade no atendimento.

Para o paciente saber como está a fila de espera é necessário acessar o SISREG via internet. Basta entrar no endereço eletrônico www.listadeespera.saude.sc.gov.br e ter em mãos o número do CPF e do Cartão SUS. O paciente irá saber qual é a colocação dele na fila, mas não terá acesso ao nome ou à colocação das demais pessoas que também aguardam pelo mesmo atendimento.

Sidinei Schimidt destaca que a implantação desse sistema é obrigatória. O principal objetivo é permitir que haja um acompanhamento da fila de espera. "Atualmente, não sabemos qual é a demanda real em cada especialidade. A partir do momento que colocarmos tudo no sistema, vamos ter essa informação", enfatiza o secretário.