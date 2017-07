Evento foi realizado no sábado, dia 29, no Parque de Exposições.

O Leilão de Gado Geral, realizado em Concórdia no fim de semana, movimentou aproximadamente R$ 500 mil. A informação é do presidente da Associação dos Criadores de Bovinos de Corte do Alto Uruguai Catarinense, Haroldo Vendrúsculo.

O evento foi realizado no sábado, dia 29, no setor agropecuário do Parque de Exposições e fez parte da programação dos 83 anos de Concórdia.

Em entrevista a Rádio Aliança, o presidente da associação, Haroldo Vendrúsculo, destaca que todos os 400 animais foram vendidos. "É um dinheiro que ficou na mão do produtor, produtor de Concórdia e produtor da região. Os compradores deixaram dinheiro aqui. Esse é o nosso objetivo!" Resume.

O próximo leilão está marcado para acontecer entre os meses de outubro e novembro.