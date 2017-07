Evento foi realizado no domingo, dia 30, no Parque de Exposições.

A XXXII Festa Nacional do Leitão Assado (FENAL) levou um grande público para o Parque de Exposições Attílio Francisco Xavier Fontana neste domingo, 30 de julho. Com a participação de 250 equipes, o concurso gastronômico foi digno do grande público que lá esteve. A estimativa da comissão organizadora é que cerca de seis toneladas de carne suína tenham sido consumidas. A movimentação começou na madrugada, 3h, com a abertura dos portões e chegada das primeiras equipes. A Fenal integrou o calendário oficial dos 83 anos de Concórdia.

As categorias em disputa foram Leitão em Pedaços Assado no Espeto (A), Leitão à Concórdia Assado na Churrasqueira (B), Leitão Inteiro Assado no Forno (C).

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura)