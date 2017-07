Os tucanos já estão de olho nas eleições do ano que vem. Nesta segunda-feira, 31 de julho, o PSDB de Santa Catarina se reúne para um encontro político em Florianópolis. Na visita às comemorações do aniversário de Concórdia no último sábado, o deputado estadual e presidente estadual do PSDB, Marcos Vieira, diz que o partido terá candidato na majoritária em 2018. “Vamos disputar o governo do Estado e, se possível, de chapa pura”, destaca.

No encontro de hoje os tucanos vão discutir os critérios para a escolha dos candidatos e também fazer as gravações que serão veiculadas nos programas de rádio e de televisão. “O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, é o representante de uma das maiores prefeituras de Santa Catarina e vai participar desse encontro”, afirma Marcos Vieira. Segundo ele, a intenção é definir os nomes que vão disputar o pleito de 2018 até o fim deste ano.

Marcos Vieira é pré-candidato ao governo do Estado ou a uma vaga para o Senado. Outros nomes tucanos também têm ganhado força como o prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, os senadores Paulo Bauer e Dalírio Beber, o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, e o deputado estadual Leonel Pavan.