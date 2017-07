A Polícia Militar de Concórdia deve o motorista de uma S10, que teria se envolvido em uma colisão contra uma motocicleta, no começo da noite do domingo, na Tancredo Neves, próximo da entrada do Parque de Exposições. Na ocasião, a motociclista, de 21 anos, foi socorrida com fratura exposta no pé, pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

Conforme a PM, o montorista foi localizado no Parque de Exposições. O mesmo foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o médico perito teria constatado a embriaguez. Trata-se de S.M.D, de 25 anos. Ele não teria sido localizado no local do acidente.